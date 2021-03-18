Arabada cinsel ilişkiye giren çift polisten böyle kaçtı!
Endonezya'da bir çif, arabada cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği çift, akılalmaz bir kaçış planıyla polisin elinden kurtulmayı başardı.
Endonezya'da arabada cinsel ilişkiye giren çift polise ecel terleri döktürdü. İlişkinin tam ortasında baskına uğrayan çift bakın ne yaptı.
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Polisin kendilerine yaklaştığını gören çift, hızla kaçmaya başladı. İkiliyi durdurmaya çalışan polis memuru aracın kaputunun üzerine çıkarak aracı durdurmaya çalışırken diğer polisler araca tekme ve yumruk attı.
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Başka bir kişi ise aracı durdurmak için önüne bir nesne attıysa da çift ilişkiye girdiği otoparktan kaçmayı başardı.
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Aracın kaportasının üstüne çıkan polis memuru ise yere düşmesi sonucu hafif bir şekilde yaralandı. Çift, olay yerinden kaçarken motosikletli bir polis aracın önünü geçerek durdurmaya çalıştı ama araç motosiklete çarptı.
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