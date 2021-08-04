Arabada ilişkiye giren 15 yaşındaki genç kız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Brezilya'da 26 yaşındaki bir adamla, arabada ilişkiye giren 15 yaşındaki genç kız, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Brezilya'da rıza yaşı 14 olduğu için Gabrielly Dickson ile ilişkiye giren kişi hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadı.
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26 yaşındaki genç adam, polise verdiği ifadede cinsel ilişki sırasında Gabrielly Dickson'un aniden yere yığıldığını ve vücudunun morardığını söyledi.
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Doktorlar tüm müdahalelere rağmen Dickson'u kurtaramadı.
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Yapılan incelemede Gabrielly Dickson'un cinsel organında kan tespit edildi.
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