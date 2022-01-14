''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı
Türkiye'yi sarsan skandal görüntü Antalya'dan geldi. Bir inşaat firması sahibi, çalışanını "arabasının kirlenmemesi için" bagajda taşıdı.
Vicdanları sızlatan insanlık dışı olay geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı.
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İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi.
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Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.
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Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.
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