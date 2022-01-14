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''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı

Türkiye'yi sarsan skandal görüntü Antalya'dan geldi. Bir inşaat firması sahibi, çalışanını "arabasının kirlenmemesi için" bagajda taşıdı.

''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı - Resim: 1

Vicdanları sızlatan insanlık dışı olay geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı.

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''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı - Resim: 2

İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. 

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''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı - Resim: 3

Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi.

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''Arabam kirlenmesin'' dedi, çalışanını bagajda taşıdı - Resim: 4

Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. 

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