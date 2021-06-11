Araç alacaklar dikkat: İkinci el araç fiyatlarında artış

ARAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 1,1 PUANLIK ARTIŞ

Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,1 puanlık fiyat artışı gözlendi. İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 56 bin 755 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk 5 ayda en çok fiyat artışı yüzde 1,6 puanla C-SUV segmentinde gerçekleşti.