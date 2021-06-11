Araç alırken dikkat: Pes dedirten yöntem

Kaynak izlerinden de ön tarafıyla arka tarafının birleştirildiği belli olan araç geçtiğimiz günlerde bir kişi tarafından ekspertiz yaptırılmadan alındı. Daha sonra rutin kontroller sırasında uzmanlar tarafından araçta bir problem olduğu anlaşıldı. İncelemeye alınan 2016 model aracın ön tarafının sonradan birleştirildiği ortaya çıktı.