Araç borcuyla başlayan borç sarmalında hem milyonlarca TL'sinden oldu hem de...

Maddi olarak çok zor durumda olduklarını söyleyen N.K., “Oğlum nerede onu da bilemiyorum. Karşılıksız çek nedeniyle mahkemeden ceza almış ve yakalama kararı çıkmış. Ödediğimiz halde çeklerimizi alamıyoruz. Aynı çekleri başkalarına veriyorlar onlar da bizi icraya veriyor. 15 kişi evimize geldi, bizi darbettiler. Güvenlik kamerası görüntüleri var hepsini polise verdim. Biz yemek yerken bile evimizin ışıklarını açamaz olduk. Ben adalete güveniyorum ve devletimizden yardım istiyorum. Bizi bu insanlardan kurtarın. Arabalarımızı, evlerimizi aldılar. Kiramızı bile ödeyemiyoruz" diye konuştu.

Çok zor günler yaşadıklarını belirten anne S.K. de “Kimsemiz yok burada. Korkudan gece ışıklarımızı açamıyoruz, torunlarım okula bile gidemiyor. Bizi, oğlumu mahvettiler. Devletimiz bize yardımcı olsun. Oğlumu bunların ellerinden kurtarsınlar ben açlığa razıyım. Yeter ki oğlum bunlardan kurtulsun. Artık bizi öldürecekler. 30 kişi evimize geldiler bizi dövdüler. Ben korkuyorum artık" dedi. (DHA)