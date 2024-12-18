Araç boya atölyesi cehenneme döndü, bir genç öldü
Antalya'da bir araç boyama atölyesinde çıkan yangında 24 yaşındaki bir genç feci halde can verdi.
Antalya'nın Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerindeki araç boyama atölyesinde saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, boya ve yanıcı maddelerden dolayı patlamaların meydana geldiği yangını söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, iş yeri ve alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil küle döndü.
Yangının görgü şahitlerinden Oğuzhan K., "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu ve hemen 112'yi aradım. İçeride birisi var, diyorlardı. 20-25 yaşında, diyorlardı. Yukarıda kalma yeri varmış, oda gibi bir yer. Aracın birisini kendim çıkardım" dedi.