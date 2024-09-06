Araç göle uçtu... Kaza anı da, 4 kişilik ailenin mucize kurtuluşu da kamerada
Tunceli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölüne uçtu. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı. Aracın baraj gölüne uçtuğu an da mucize kurtuluş da kameralara yansıdı..
Kaynak: İHA
Olay, Tunceli’de Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölü'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölüne uçtu.
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Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken, diğer kişiler ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı.
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