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Araç göle uçtu... Kaza anı da, 4 kişilik ailenin mucize kurtuluşu da kamerada

Tunceli’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölüne uçtu. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı. Aracın baraj gölüne uçtuğu an da mucize kurtuluş da kameralara yansıdı..

Kaynak: İHA
Araç göle uçtu... Kaza anı da, 4 kişilik ailenin mucize kurtuluşu da kamerada - Resim: 1

Olay, Tunceli’de Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 

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Araç göle uçtu... Kaza anı da, 4 kişilik ailenin mucize kurtuluşu da kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazgirt köprüsünden Uzunçayır Baraj Gölüne uçtu. 

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Araç göle uçtu... Kaza anı da, 4 kişilik ailenin mucize kurtuluşu da kamerada - Resim: 3

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Araç göle uçtu... Kaza anı da, 4 kişilik ailenin mucize kurtuluşu da kamerada - Resim: 4

Araçta bulunan 2 kişi kendi imkanları ile çıkarken, diğer kişiler ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı. 

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