Araç kiralayanlar dikkat! Onlarca kişinin parası buhar oldu
Kurumsal oto kiralama şirketlerinin sitelerini kopyalayan dolandırıcılar onlarca kişiyi dolandırdı. Mağdurlar muhatap bulamazken, paraları da buhar oldu.
Türkiye’de Oto Kiralama sektöründe kiralık araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır otomobil üretimlerinin çip krizi nedeniyle dip yapmasından dolayı araç kiralamaya yönelim gün geçtikçe artıyor. İster günlük ister aylık ya da yıllık kiralama seçeneklerinde fiyatlarda değişiklik gösteriyor.
Uygun fiyata otomobil kiralamak isteyenler de kurumsal oto kiralama şirketlerini tercih ediyor.
Kurumsal oto kiralama şirketleri hem otomobili hem de sürücüyü güvende tutacak sözleşmeler yapıyor ve karşılıklı iki taraf da güven içinde kiralama işlemini gerçekleştiriyorlar.
SAHTE VE KOPYA SİTE
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük oto kiralama şirketlerinden olan Avis’in sitesinin benzerini dolandırıcılar kopyaladı. Kiralık araç fiyatlarını uygun yazan dolandırıcılar araçların kapıya teslim edileceğini de belirtiyor.
İletişim bilgilerine bakıldığında ise kurumsal bir çağrı merkezi numarası yerine sıradan bir cep telefonu numarası girildiği görülüyor.
SÜREKLİ İNTERNET ADRESİNİ DEĞİŞTİRİYORLAR
Avis’in sitesini kopyalayan dolandırıcılar sürekli olarak internet sitesi adreslerinin uzantılarını değiştiriyorlar. 2 gün önce Aviskirala.com internet sitesi açıkken bugün aviskirala.net internet sitesi üzerinden dolandırıcılıklarına devam ediyorlar.