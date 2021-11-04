Araç kiralayanlar dikkat! Onlarca kişinin parası buhar oldu

Türkiye’de Oto Kiralama sektöründe kiralık araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Sıfır otomobil üretimlerinin çip krizi nedeniyle dip yapmasından dolayı araç kiralamaya yönelim gün geçtikçe artıyor. İster günlük ister aylık ya da yıllık kiralama seçeneklerinde fiyatlarda değişiklik gösteriyor.

Uygun fiyata otomobil kiralamak isteyenler de kurumsal oto kiralama şirketlerini tercih ediyor.

Kurumsal oto kiralama şirketleri hem otomobili hem de sürücüyü güvende tutacak sözleşmeler yapıyor ve karşılıklı iki taraf da güven içinde kiralama işlemini gerçekleştiriyorlar.