Araç sahipleri dikkat ! İşte illere göre yeni trafik sigortası ücretleri

Son 2,5 yıldır tavan

Devlet, fahiş zamların önüne geçmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti.