Araç sahipleri dikkat ! İşte illere göre yeni trafik sigortası ücretleri
Zorunlu trafik sigortasında uygulanan tavan fiyat, her ay belli bir oranda arıyor. Peki ocak itibarıyla otomobilde illere ve basamaklara göre trafik sigortası ne kadar olacak ?
Son 2,5 yıldır tavan
Devlet, fahiş zamların önüne geçmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti.
Posta'nın haberine göre uygulama 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Tavan fiyat düzenlemesiyle ilk başta belirlenen fiyatların her ay yüzde 1 artması öngörülmüştü. Bu, 4 ay sonra değişti.
Tek seferlik yüzde 5
24 Ağustos 2017’de yayımlanan ikinci bir genelgeyle aylık artış oranı yüzde 1’den Eylül 2017 itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarıldı.