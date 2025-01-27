Araç sahipleri dikkat: Zamlı MTV için geri sayım başladı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Peki hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte zamlı MTV tablosu: