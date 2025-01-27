Araç sahipleri dikkat: Zamlı MTV için geri sayım başladı
Araç sahipleri dikkat! 2025 yılının ilk Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi için son ödeme tarihi yaklaşıyor. 31 Ocak Cuma günü mesai saati sonuna kadar MTV ödemesi yapmayan araç sahipleri zamlı MTV ücretlerini faiziyle ödemek durumunda kalacak. Peki hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'ta tamamlanacak. 31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.
Peki hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte zamlı MTV tablosu:
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 4835 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 10000 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577 TL