Araç sahipleri son zamlardan sonra servislerin yolunu tuttu

“YAKLAŞIK 4-5 AYDIR, LPG TAKTIRAN HİÇ BİR MÜŞTERİ YOKTU”

16 yıldır LPG işiyle uğraşan Emre Tezal, benzin ve LPG arasındaki fiyat farkının açılmasıyla birlikte işlerinin yoğunlaştığını söyledi. LPG’li bir aracın benzinde kullanıma kıyasla kilometrede 50 kuruş kâra geçirdiğini aktaran Tezal, “Akaryakıta gelen zamlar, LPG ve benzinin arasındaki fiyat farkının kapanmasına neden olmuştu. Bu sebeple bizim sektör, iş yapamaz hale geldi. Yaklaşık 4-5 aydır, LPG taktıran hiç bir müşteri yoktu, hatta soran bile yoktu. Fakat makasın açılmasıyla birlikte ve tasarrufumuz yüzde 30’lara bulmaya başladığından itibaren, yeniden LPG’ye dönüşler başladı. Müşterilerimiz, araçlarına LPG taktırmayı tercih ediyorlar. LPG’si olup da kullanmayanlar, gelip bakımlarını yaptırıyor ve yeniden kullanmaya başlıyorlar. 4-5 aydır LPG sektöründe hiç hareket yoktu, ufak ufak bir hareketlenme başladı. Bu piyasa şartlarında iş yapmak çok zor ama biraz kıpırdanmalar başladı. Şu an için aradaki fiyat farkını baz aldığımızda sıralı sistem bir aracın LPG montaj fiyatları 3 bin 500 ile 4 bin lira aralığında seyrediyor. Kilometrede ortalama 50 kuruş civarı bir tasarrufu olduğunu hesap edildiğinde, 8 ila 10 bin kilometrede LPG montajına verilen ücret, çok rahat bir şekilde dengelenmiş olacak. Vatandaşın taktırdığı LPG sistemi de onlara kâr olacak. Şu an şehir içi şartlarında ortalama bir benzinli araç kilometrede 1 ila 1 buçuk lira yakıyor. LPG’li araçlar ise kilometrede 80 kuruş ila 1 lira arası yakıyor” dedi.