Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz''
İstanbul Başakşehir'de eski eşinin aracına takip cihazı taktıran şahıs, trafikte otomobilin önünü keserek tehdit etti. Ani fren yaparak kazaya neden olan şahıs, eski eşi ve kızının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Anne ile kızı, ''Ölmek istemiyoruz'' diyerek yardım istedi.
Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 yıl evli kalan F.K. ile E.Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.‘nin velayeti ise anneye verildi.
Ancak E.Ç., eski eşi F.K.’yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan E.Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi F.K.’nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.
TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
Kadının her adımını takip eden E.Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.’yi okula götüren F.K.’yi takibe aldı. Aracın önünü kesen E.Ç. tehditlerde bulununca F. K.‘nin ilk evlliliğinden olan kızı E.Y. araçtan inerek E.Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen E. Y. ve annesi F. K., yola devam etmek istedi.
Ancak tekrar ortaya çıkan E.Ç., F.K.’nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan E. Ç. daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.