Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu
Kayseri'de yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran bir aracın arka koltuğunda 51 yaşındaki bir kadının cansız bedenini buldu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi.
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Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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