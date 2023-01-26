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  4. 51 yaşındaki kadının sır ölümü! Polis bu halde buldu

Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu

Kayseri'de yol kenarında dörtlü ikaz lambası yanarak duran bir aracın arka koltuğunda 51 yaşındaki bir kadının cansız bedenini buldu.

Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu - Resim: 1

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, ihbar dönüşü yol kenarında park halinde duran otomobilde kadın cesedi buldu.

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Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yol kenarında dörtlüleri yanan bir araçtan şüphelendi. 

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Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu - Resim: 3

Aracı kontrol etmek için yaklaşan polis ekipleri arka koltukta hareketsiz yatan bir kadın gördü. 

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Aracında ölen kadını ihbardan dönen polisler buldu - Resim: 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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