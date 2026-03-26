Aracını park ettiği yeri unutunca polisi alarma geçirdi
Amasya'dan Eskişehir'e misafirliğe gelen bir vatandaş aracını park ettiği yeri unutunca 112'yi arayarak aracım çalındı ihbarında bulundu. Emniyet güçleri kameralarını inceleyince otomobilin o sokağa hiç girmediğini saptadı ve işler bu noktada çözüme kavuştu...
Amasya'dan Eskişehir'e gelen bir vatandaş, kontak anahtarını üstünde unuttuğu otomobili park ettiği yerde bulamayınca hırsızlık ihbarında bulundu. Polis ekipleri, şehrin yabancısı olan adamın çalındı zannettiği aracını bir arka sokakta buldu. Olay, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; otomobili ile Amasya'dan Eskişehir'e gelen C.Y., şehri bilmediği için aracını uygun bir yere park edip tramvayla çarşıya gitti. C.Y., yedek kontak anahtarını ise otomobilinin üstünde unuttu. Geldiğinde aracını bulamayan adam, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Tiftikci Sokak'ta otomobilinin çalındığı yönünde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Müracaatçı olan C.Y. ile görüşen bir polis memuru, "Aracını buraya koymamış olabilir misin?" dedi. C.Y. ise, aracını gösterdiği yere koyduğundan emin olduğunu söyledi. Çevredeki kamera kayıtları incelendi. Bahse konu otomobilin o sokağa hiç gelmediği belirlenirken, bu esnada başka bir başka ekip Bizimkiler Sokak'ta park halinde olan otomobili buldu.
Büyük bir panik yaşayan C.Y., aracını sağ salim karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine defalarca teşekkür eden C.Y., onlara çay ve tatlı ısmarlamak için ısrar etti. Basın mensupları ile de duygularını paylaşan C.Y., "Arabayı yanlış yere koyduğumdan bulamadım. Allah razı olsun polisler buldu, elime teslim etti. Allah polise zeval vermesin. Aracımı 10 dakikada buldular. Otomobilim çalındı sandım, koyduğum yeri unutmuşum" dedi.