Aracının alev topuna döndüğünü görünce canını hiçe saydı
Bursa'da bir sürücü aracındaki yangına tavanına çıkıp su dökerek müdahale etmeye çalıştı.
Kaynak: İHA
Osmangazi ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekti.
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Çevredekiler yangın tüpü ararken, sürücü canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkarak bir şişe suyu alevlerin üzerine döktü. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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