Aracının alev topuna döndüğünü görünce canını hiçe saydı

Çevredekiler yangın tüpü ararken, sürücü canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkarak bir şişe suyu alevlerin üzerine döktü. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.