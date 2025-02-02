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Aracının alev topuna döndüğünü görünce canını hiçe saydı

Bursa'da bir sürücü aracındaki yangına tavanına çıkıp su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA
Aracının alev topuna döndüğünü görünce canını hiçe saydı - Resim: 1

Osmangazi ilçesinde seyir halindeki araç, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekti.

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Aracının alev topuna döndüğünü görünce canını hiçe saydı - Resim: 2

Çevredekiler yangın tüpü ararken, sürücü canını hiçe sayıp aracın tavanına çıkarak bir şişe suyu alevlerin üzerine döktü. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Aracının alev topuna döndüğünü görünce canını hiçe saydı - Resim: 3
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