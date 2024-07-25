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Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada

İstanbul Arnavutköy'de tamir edilen aracının tekrar bozulmasına sinirlenen M.Y.D., tamirhaneye gelerek ateş açtı. İş yeri sahibi ile bir işçinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y.D daha önceden tamir ettirdiği aracı tekrardan bozulunca tamirhaneye gelerek silahla ateş açtı. 

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Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada - Resim: 2

İş yeri sahibi Y.A ile çalışan N.A silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada, müşteri M.Y.D ile işyeri sahibi Y.A yaralandı. M.Y.D. ise kaçtı. 

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Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: Dehşet anları kamerada - Resim: 4

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada iş yeri çalışanı N.A'yı da gözaltına aldı. 

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