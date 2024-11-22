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Aracıyla geldi, ortalığı savaş alanına çevirip, yaya olarak kaçtı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 3 otomobile çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaynak: İHA
Aracıyla geldi, ortalığı savaş alanına çevirip, yaya olarak kaçtı - Resim: 1

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün idaresinden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

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Aracıyla geldi, ortalığı savaş alanına çevirip, yaya olarak kaçtı - Resim: 2

Yaşanan kaza sonrası olay yeri savaş alanına dönerken, kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

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Aracıyla geldi, ortalığı savaş alanına çevirip, yaya olarak kaçtı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Aracıyla geldi, ortalığı savaş alanına çevirip, yaya olarak kaçtı - Resim: 4

Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada park halindeki otomobillerde maddi zarar oluşurken, kazaya karışan otomobilde ise alkol şişelerinin olduğu tespit edildi.

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