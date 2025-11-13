Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti!
Bolu'da bir sürücü, babasına ait otomobillere park halindeki 2 araca çarptı. Araçlar hasar görürken, olay yerine gelen babanın oğluna tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, babasına ait otomobille, park halindeki 2 araca çarptı. 3 araçta hasar da oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün babası, oğluna bağırarak tepki gösterdi, “Kendine zarar verseydin. Herkesin arabasına vurdun” diyerek hakaret etti.
Çevredekiler babayı, “Cana geleceğine mala gelsin. Biraz sakin ol. Çocuğu üzme” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)
