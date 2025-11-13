  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti!

Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti!

Bolu'da bir sürücü, babasına ait otomobillere park halindeki 2 araca çarptı. Araçlar hasar görürken, olay yerine gelen babanın oğluna tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! - Resim: 1

Kaza, gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, babasına ait otomobille, park halindeki 2 araca çarptı. 3 araçta hasar da oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün babası, oğluna bağırarak tepki gösterdi, “Kendine zarar verseydin. Herkesin arabasına vurdun” diyerek hakaret etti. 

1 / 3
Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! - Resim: 2

Çevredekiler babayı, “Cana geleceğine mala gelsin. Biraz sakin ol. Çocuğu üzme” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

2 / 3
Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! - Resim: 3
3 / 3