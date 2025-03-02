''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi
Asrın felaketinde en çok hasar alan illerimizin başında gelen Hatay'da 3 çocuklu depremzede aile 2 yıl boyunca sığındıkları mağaradan Hatay Valiliği tarafından kendilerine tahsis edilen konteynere taşınınca "Mağaradayken konteynerden daha huzurluydum" deyip, mağarasına geri döndü...
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları henüz tam olarak sarılamazken Hatay'dan gelen bir haber dikkat çekti.
Hatay'da depremde evi yıkıldıktan sonra 2 yıldır mağarada yaşayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan, huzuru mağarada bulduğunu belirterek "Mağara hayatını herkes yaşayamaz ama ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum" dedi.
Defne Kaymakamlığı tarafından konteynere yerleştirilmek istendiğini söyleye Bozoğlan, huzuru mağarada bulduğu için mağarasını terk etmediğini söylemişti.
Hatay'da depremden sonra yerleştiği mağarada yaşamaya başlayan Ali Bozoğlan, Hatay Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen ikinci yuvası olan konteynere yerleşti.