''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları henüz tam olarak sarılamazken Hatay'dan gelen bir haber dikkat çekti.