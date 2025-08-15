  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Aralarında husumet olan komşular, balkondan balkona çatıştı!

Aralarında husumet olan komşular, balkondan balkona çatıştı

Adana'da husumetli komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Aralarında husumet olan komşular, balkondan balkona çatıştı - Resim: 1

Olay, 10 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. 

1 / 5
Aralarında husumet olan komşular, balkondan balkona çatıştı - Resim: 2

M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı.

2 / 5
Aralarında husumet olan komşular, balkondan balkona çatıştı - Resim: 3

Evin ikinci katındaki balkona çıkan 4 kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3 / 5
Aralarında husumet olan komşular, balkondan balkona çatıştı - Resim: 4

 M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı. Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4 / 5