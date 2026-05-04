Aralıksız süren yağış faciaya dönüştü: Sitenin duvarı çöktü, bir otomobil uçuruma yuvarlandı!
Tokat’ta 2 gündür etkili olan sağanak yağış facia getirdi. Topçam Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı, yumuşayan toprak zemine dayanamayarak çöktü. Yol kenarında park halindeki bir otomobilin duvarla birlikte aşağı devrildiği o dehşet anları saniye saniye kaydedildi.
Olay, Tokat merkez Topçam Mahallesi’nde bulunan Yeni Hayat Evleri Sitesi’nde meydana geldi. Kentte iki gündür devam eden şiddetli yağışlar, toprak zeminin yumuşamasına yol açtı. Baskıya dayanamayan sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında duvarın hemen yanında park halinde bulunan bir otomobil, toprak kaymasıyla birlikte metrelerce aşağıya devrildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası yeni bir çökme riskine karşı alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, AFAD uzmanları zemin etüdü ve hasar tespit çalışmaları başlattı.
Site sakinlerinden Seyit Kalkan, tehlikenin aylar öncesinden sinyal verdiğini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 3 ay öncesinden duvarımızda hareketlilik başlamıştı. Bu yıl yağışların aşırı olması çatlakları artırdı. Gece yarısından itibaren sesler gelince önlemimizi aldık, araçları boşalttık. Sabaha kadar korkudan evlerimize girmedik."
İstinat duvarının büyük bir hızla yıkıldığı ve otomobilin aşağı yuvarlandığı o anlar, site sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde toprağın saniyeler içinde alt kaymasıyla duvarın yerle bir olduğu görülüyor. Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme sürüyor.