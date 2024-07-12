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Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

Kaynak: DHA
Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti - Resim: 1

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi.

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Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti - Resim: 2

Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı. 

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Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti - Resim: 3

A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi. 

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Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti - Resim: 4

Çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

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