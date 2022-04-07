Aras Bulut İynemli ile anlaşıldı! Atatürk dizisi geliyor: Dünyaca ünlü yıldız da oynayacak
Çukur, Çarpışma, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizileriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli Atatürk dizisi ile ekranlara dönüyor.
Çukur, Çarpışma, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizileriyle hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli bomba projeyle ekranlara geri dönüyor.
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En son 'Çukur' dizisinde 'Yamaç' karakterindeki başarılı performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.
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İynemli'nin dizi maratonuna verdiği arayı dünya devinden gelen teklif bozdu.
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The Walt Disney Company'in dijital içerik platformu servisi Disney+, İynemli'ye hayır diyemeyeceği bir teklifle gitti.
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