Ardahan'da hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü!
Ardahan'da kar yağışı etkisini soğuk havaya bırakırken, hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü.
Ardahan'da kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.
Ardahan'da kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Göle ilçe merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı.