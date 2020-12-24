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  3. 24 Aralık 2020 18:31

Ardahan'da hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü!

Ardahan'da kar yağışı etkisini soğuk havaya bırakırken, hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü.

Ardahan'da hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü!

Ardahan'da kar yağışı etkisini soğuk havaya bıraktı. Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

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Ardahan'da hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü!

Ardahan'da kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Göle ilçe merkezinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

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Ardahan'da hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü!

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Bölge halkı yolda yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarını bir süre çalıştıramadı.

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Ardahan'da hava sıcaklığı -21 dereceyi gördü!

İlçede apartmanlarda dev buz sarkıtları oluşurken, dükkanların camları da buzla kaplandı.

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