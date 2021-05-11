Arefe günü bankalar açık mı? İşte bankaların çalışma saatleri
Tam kapanma gölgesinde gireceğimiz Ramazan bayramı öncesi bankaların durumu merak konusu oldu. Arefe günü bankalar açık mı? İşte bankaların bayram öncesi çalışma saatleri...
Ramazan Bayramı öncesinde Arefe günü idrak edilecek. Bu yıl Arefe günü 12 Mayıs'a denk geliyor. Arefe gününde resmi kurum ve kuruluşların yarım gün hizmet sunması nedeniyle bankaların çalışma saatleri de yeniden gündem oldu. EFT, havale ve ödeme gibi işlemleri için 12 Mayıs'ı bekleyen vatandaşlar, bankaların çalışıp çalışmadığı sorularına yanıt arıyor. Tam kapanma döneminde bankaların çalışma saatlerine de kısıtlama getirilmişti. Peki, yarın bankalar çalışacak mı?
12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak ancak belirli bir saate kadar hizmet verecek. Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.
Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.