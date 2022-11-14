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  4. Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı! İşte o anlar

Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü

Çin'de Tesla marka bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aracın kontrolden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü - Resim: 1

Çin'de Tesla marka aracın otomatik pilot sistemi devredeyken yaptığı iddia edilen kazada 2 kişi öldü.

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Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre kaza 5 Kasım'da Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde meydana geldi.

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Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü - Resim: 3

İddiaya göre bir sürücü, Tesla Model-Y aracını  park etmeye çalışırken araç aniden hızlanmaya başladı.

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Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü - Resim: 4

Frenlerinin de çalışmadığı belirtilen araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi. 

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