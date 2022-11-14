Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü
Çin'de Tesla marka bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aracın kontrolden çıktığı anlar kameralara yansıdı.
Çin'de Tesla marka aracın otomatik pilot sistemi devredeyken yaptığı iddia edilen kazada 2 kişi öldü.
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Edinilen bilgiye göre kaza 5 Kasım'da Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde meydana geldi.
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İddiaya göre bir sürücü, Tesla Model-Y aracını park etmeye çalışırken araç aniden hızlanmaya başladı.
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Frenlerinin de çalışmadığı belirtilen araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi.
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