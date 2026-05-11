Arkadaşına mesaj atıp yaşamına son verdi!
Kayseri'de arkadaşına intihar edeceğine dair mesajlar gönderen bir kişi tüfekle kendisini vurarak hayatına son verdi. Mesajı aldıktan sonra olay yerine koşan arkadaşı, acı manzarayla karşılaştı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, bir ailenin ve bölge sakinlerinin yasa boğulmasına neden oldu. M.K. isimli şahıs, iddiaya göre yakın bir arkadaşına yaşamına son vereceğine dair mesajlar attıktan sonra ortadan kayboldu.
Gelen mesajların ciddiyeti üzerine paniğe kapılan arkadaşı, M.K.’nın daha önceden vakit geçirdikleri Gümüşzade Sokak üzerindeki tepelik alana gitti. Alana ulaştığında M.K.’yı başından vurulmuş halde bulan arkadaşı, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, M.K.’nın tüfekle başına ateş ederek hayatını kaybettiği kesinleşti. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından M.K.’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.