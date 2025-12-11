Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda; İ.S., mahalleden arkadaşı R.Ö.'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu etkisinde olan İ.S., sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü R.Ö.'ı tabancayla vurdu ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. R.Ö., beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.