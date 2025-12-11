Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu
Bursa'da yaşanan korkunç olayda bir kişinin arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra 45 yaşındaki sevgilisini yaralayarak tam 21 gün boyunca evinde tutup defalarca cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
Bursa'da arkadaşı R.Ö.'ı (47) öldürdükten sonra sevgilisi F.O.'yu da (45) yaralayıp 21 gün boyunca evinde tutup, cinsel saldırıda bulunan İ.S.’ya (50), ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi. F.O. ’ya karşı işlediği 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, indirimle 18 yıla düşürülen İ.S., ‘zincirleme cinsel saldırı’dan 28, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12, ‘Yağma’ suçundan da 12 yıl hapse çarptırıldı.
Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda; İ.S., mahalleden arkadaşı R.Ö.'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu etkisinde olan İ.S., sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü R.Ö.'ı tabancayla vurdu ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. R.Ö., beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.
İ.S., sevgilisi F.O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı R.Ö.'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan İ.S., eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu. R.Ö.'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
İ.S., eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.'nun 12 Temmuz'da, İ.S.'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.