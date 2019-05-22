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  3. 22 Mayıs 2019 17:06

Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını 36 yılda tamamladı

Arkeolog Italo Gismondi Antik Roman'nın eskiden nasıl göründüğünü birebir gerçek ölçeklerle gözler önüne sermek için 36 yıl bu model üstünde çalıştı! İşte ortaya çıkan inanılmaz görüntüler...

Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını 36 yılda tamamladı

Roma kenti tarih boyunca çarpıcı biçimde değişmiş olsa da, önemli tarihi eserlerin çoğu görkemli Eski Roma'yı hatırlatmak için hala var olmaya devam ediyorlar.

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Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını 36 yılda tamamladı

Bununla birlikte, 1000 yıldan daha uzun bir süredir en güçlü şehrin geçmişte nasıl göründüğünü görmenin bir yolu var o da; Roma’nın Esposizione Universale Roma semtinde bulunan Roma Müzesindeki kentin yarattığı en etkileyici modellerden biri!

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Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını 36 yılda tamamladı

Roma kentini MS 4. yy'da Konstantin I döneminde haliyle tasvir eden alçı modeli Plastico di Roma Imperiale olarak biliniyor.

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Arkeolog Antik Roma kentinin birebir aynısını 36 yılda tamamladı

Bu detaylı model İtalyan bir arkeolog Italo Gismondi tarafından oluşturuldu.

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