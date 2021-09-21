Arkeologlar bile çözemedi: Mezardan çıkan taşların gizemi

Bazı uzmanlar bu topların insanların kafalarına fırlatıldığını yani silah olarak kullanıldığını düşünüyor. Sanday Adası'nda ağustosta yapılan kazıları yöneten Birleşik Krallık'taki Central Lancashire Üniversitesi'nden Vicki Cummings'e göreyse çoğu arkeolog, taş topların sanatsal amaçlarla ya da bir kişinin toplumdaki statüsünü göstermek veya önemli bir olayı anmak için yapıldığını düşünüyor.