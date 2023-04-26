Arnavutköy sahilinde tepki çeken manzara
İstanbul Arnavutköy sahilindeki kirlilik tepkilere neden oldu.
İstanbul Boğazı'nda, özellikle de Arnavutköy sahilinde biriken çöp ve denizanası yoğunluğu dikkat çekti.
1 / 7
Belediye ekiplerinin karadan ve denizden yaptığı temizliğe rağmen kirliliğin önüne geçilemiyor.
2 / 7
Kuruçeşme, Arnavutköy kıyılarındaki pet şişeler, hazır gıda ambalajları ve tahta parçaları gibi atıklar denizi adeta çöplüğe çeviriyor.
3 / 7
Çevre sakinleri, akıntılar ve yağmur nedeniyle çöplerin bu çevrede toplandığını ve kirlilik yarattığını belirtiyor.
4 / 7