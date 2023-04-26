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Arnavutköy sahilinde tepki çeken manzara

İstanbul Arnavutköy sahilindeki kirlilik tepkilere neden oldu.

Arnavutköy sahilinde tepki çeken manzara - Resim: 1

İstanbul Boğazı'nda, özellikle de Arnavutköy sahilinde biriken çöp ve denizanası yoğunluğu dikkat çekti.

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Arnavutköy sahilinde tepki çeken manzara - Resim: 2

Belediye ekiplerinin karadan ve denizden yaptığı temizliğe rağmen kirliliğin önüne geçilemiyor.

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Arnavutköy sahilinde tepki çeken manzara - Resim: 3

Kuruçeşme, Arnavutköy kıyılarındaki pet şişeler, hazır gıda ambalajları ve tahta parçaları gibi atıklar denizi adeta çöplüğe çeviriyor.

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Arnavutköy sahilinde tepki çeken manzara - Resim: 4

Çevre sakinleri, akıntılar ve yağmur nedeniyle çöplerin bu çevrede toplandığını ve kirlilik yarattığını belirtiyor.

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