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  3. 07 Eylül 2020 01:28

Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hacı Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan yabancı uyruklulara ait bir düğün salonunda göre akşam saatlerinde başlayan düğünde kavga çıktı.

Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı

Çıkan kavga düğün salonunun içerisinde durdurulamayınca caddeye taştı. Dakikalarca devam eden kavgada iddiaya göre, Suriye uyruklu olan şahıslar düğün salonunda kavga ettikten sonra düğün sonlandırıldı.

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Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı

Düğün salonunun çıkışında tekrar kavgaya tutuşan şahıslar dakikalarca birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Birbirlerine saldıran şahıslar polisin olay yerine gelerek havaya ateş açmasıyla ancak durdurulabildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı

Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı...O anlar kamerada | Video

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Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı

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