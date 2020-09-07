Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga caddeye taştı

Düğün salonunun çıkışında tekrar kavgaya tutuşan şahıslar dakikalarca birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Birbirlerine saldıran şahıslar polisin olay yerine gelerek havaya ateş açmasıyla ancak durdurulabildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.