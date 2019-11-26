Arnavutluk'taki depremin ardından korkunç görüntüler!
Balkan ülkesi Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başkent Tiran yakınlarındaki yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, çok sayıda can kaybı yaşanmasından endişe duyuluyor.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.