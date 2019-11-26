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  3. 26 Kasım 2019 09:29

Arnavutluk'taki depremin ardından korkunç görüntüler!

Balkan ülkesi Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başkent Tiran yakınlarındaki yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildi.

Arnavutluk'taki depremin ardından korkunç görüntüler!

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Arnavutluk'taki depremin ardından korkunç görüntüler!

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, çok sayıda can kaybı yaşanmasından endişe duyuluyor.

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Arnavutluk'taki depremin ardından korkunç görüntüler!

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Arnavutluk'taki depremin ardından korkunç görüntüler!

6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

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