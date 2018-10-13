Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ağustos ayında açıkladığı Kuçova'da NATO hava üssü kurulması planının ayrıntıları netleşiyor.
2005'te Sovyet ve Çin yapımı 224 MiG savaş uçağını ıskartaya çıkartan ve 2009'da NATO üyesi olan Arnavutluk'un Kuçova'daki hava üssü de o zamandan beri sessizleşmişti.
Reuters haber ajansı, komünizm döneminde 'Stalin Şehri' diye anılan Kuçova'daki hava üssünü ziyaret edip değişik mimarisini inceledi ve terk edilmiş MiG'leri görüntüledi.