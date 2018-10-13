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  3. 13 Ekim 2018 10:40

Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ağustos ayında açıkladığı Kuçova'da NATO hava üssü kurulması planının ayrıntıları netleşiyor.

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Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

2005'te Sovyet ve Çin yapımı 224 MiG savaş uçağını ıskartaya çıkartan ve 2009'da NATO üyesi olan Arnavutluk'un Kuçova'daki hava üssü de o zamandan beri sessizleşmişti.

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Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

Reuters haber ajansı, komünizm döneminde 'Stalin Şehri' diye anılan Kuçova'daki hava üssünü ziyaret edip değişik mimarisini inceledi ve terk edilmiş MiG'leri görüntüledi.

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Arnavutluk'un MiG mezarlığı, NATO'ya hava üssü olacak

Reuters'e konuşan Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, "Kuçova, bölgedeki ilk NATO hava üssüne dönüşecek ve ittifakın Batı Balkanlar'a bıraktığı ilk ayak izi olacak" görüşünü dile getirdi.

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