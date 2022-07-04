''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı
Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan bir kişi kendi arsasından geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı.
Sinop'ta Ferdi Poyraz Aslan (36) (fotoğrafta), arazinin kendisine ait olduğunu öne sürerek, yılda 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yola toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Aslan, arsalarının kamulaştırma bedellerinin ödenmediğini belirterek, "Burası dedelerimizin yeri. Kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü açmayız" dedi.
Bölgenin önemli turizm yerlerinden olan ve yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan şelaleye gidenlerden bazısı yoldaki toprak yığını nedeniyle araçlarıyla geri dönmek durumunda kaldı, bazıları da 8 kilometre yol kat ederek ulaştı. Kurban Bayramı öncesi yolun kapatılmasına tepki gösteren işletme sahipleri ve ziyaretçiler, sorunun çözülmesini istedi.
Ferdi Poyraz Aslan, yolun geçtiği arsanın kendilerine ait olduğunu söyleyerek, "Burası bizim yerimiz. Geçen sene de kestik biz bu yolu. Erfelek Belediye Başkanı'mız, ilçe başkanımız geldi. Onların hatırları için biz burayı açmıştık ama bu sene çözüm bulamadık. Şelale bir kişiye kiraya verilmiş.
Burası bizim yerimiz. Geçit yerimiz. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. Buralar 'kamulaşmıyor' dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü açmayız" diye konuştu.