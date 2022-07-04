''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı

Burası bizim yerimiz. Geçit yerimiz. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. Buralar 'kamulaşmıyor' dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü açmayız" diye konuştu.