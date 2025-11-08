Arsalarını daire karşı verdiler, evler bitmeden inşaata yerleştiler...
Antalya'da bir müteahhit daire karşılığı anlaştığı arsa sahiplerinin devam eden inşaata yerleşmesi ile binayı tamamlayamadı. Müteahhit, 1,5 yıldır elektriği, suyu olmayan inşaatta yaşayan arsa sahiplerini çıkarabilmek için tahliye davası açtı.
Antalya'da müteahhit M.B., 2023 yılında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde 6 kardeşin ortak olduğu arsaya bina yapmak için sözleşme imzaladı.
Sözleşmeye göre; M.B., 15 daire olarak planlanan binadan arsa sahiplerine 7 daire vermek üzere anlaştı. Noter huzurunda yapılan sözleşme sonrasında M.B., 2023 yılı Temmuz ayında inşaata başladı. M.B., binada ortak olduğu 15'inci dairenin diğer yarı hissesi karşılığında ise kardeşlere 1 milyon lira verdi.
M.B., inşaat devam ettiği sırada kendisine düşen bazı dairelerin satışı için farklı alıcılarla sözleşme yaptı. 2024 yılı Nisan ayında kardeşler, kiraladıkları evden çıkarıldıklarını söyleyerek, kabası biten, camları, kapıları, elektriği, suyu olmayan, tuğlayla örülü inşaata yerleşti. M.B.'ın tüm çabalarına rağmen inşaattan çıkmayan kardeşler, iddiaya göre çalışmalarına izin vermedikleri ustaları da kovmaya başladı.
Polise ve belediyeye başvuran M.B., son olarak inşaatı işgal eden kardeşler hakkında şikayetçi olup, tahliye davası açtı. 1,5 yıldır inşaatı duran M.B., satışını yaptığı dairelerin sahiplerine de paralarını ödeyemedi. Maddi zorluk nedeniyle M.B.'ın devam eden diğer inşaatları da yarım kaldı.