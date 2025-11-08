Arsalarını daire karşı verdiler, evler bitmeden inşaata yerleştiler...

M.B., inşaat devam ettiği sırada kendisine düşen bazı dairelerin satışı için farklı alıcılarla sözleşme yaptı. 2024 yılı Nisan ayında kardeşler, kiraladıkları evden çıkarıldıklarını söyleyerek, kabası biten, camları, kapıları, elektriği, suyu olmayan, tuğlayla örülü inşaata yerleşti. M.B.'ın tüm çabalarına rağmen inşaattan çıkmayan kardeşler, iddiaya göre çalışmalarına izin vermedikleri ustaları da kovmaya başladı.