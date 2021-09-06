Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı

O dönemde aldığı arsayı incelmeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.