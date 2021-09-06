Arsasından geçen yolu ulaşıma kapattı
Konya'da Züleyha Schumacher, arsasının ortasından geçen yolu, özel mülkü olduğu için ulaşıma kapattı. Schumacher'in avukatı Tevfik Buğdağcı, ''Bizim müvekkilimizin gayrimenkulü, kamulaştırılmadan yol olarak kullanılmış. 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyduk ve yola kapattık. Son 5 yıl kira bedeli için ecrimisil davası...
Almanya'da yaşan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı.
O dönemde aldığı arsayı incelmeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.
Schumacher, Prof. Dr. Ahmet Ayhan caddesinin arsasının bulunduğu bölümü 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Yolun kapatıldığını gören araç sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.
Schumacher'in avukatı Tevfik Buğdaycı, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin olumsuz geçmesi üzerine, yolun özel mülklerinden geçen bölümü kapattıklarını belirtti. Buğdaycı, şunları söyledi: