Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı

Eskişehir Asarcıklı Caddesi üzerinde esnaflık yapan Emre Donbaycı, Süleyman Soylu’nun müjdesi sonrasında motor satışlarının arttığını söyledi. Vatandaşların motora olan sevgisinin son zamanlarda daha çok arttığını belirten Donbaycı, “125 cc motorlar B sınıfı ehliyetler ile kullanılabilecek diye bir konu açıldı. Bu bizim açımızdan da bu motorların satışını arttırdı. Aslında 125 cc motorlar biraz daha ara motorlardı. Genellikle 50 cc motorları B sınıfı ehliyeti olanlar, 200 ya da 250 cc gibi daha yüksek motorları da A2 ehliyetiyle kullanılıyordu. Bu açıklamadan sonra 125 cc motor satışlarımız biraz daha arttı. Adet bazında Ayda 10 tane motor satarken şimdiden ortalama 28 adet satmaya başladık. 125’lik daha yüksek cc motorlarda yarım kask tavsiye etmeyiz. Dizlik, kolluk ve tam kask tavsiye ediyoruz. O şekilde trafik kurallarına uyarlarsa kazalar daha az sayıya ulaşabilir. 125 cc motorlarımızın fiyat aralığı 28 bin liradan başlayıp, 75 bin liraya kadar fiyatlar bulunabiliyor” dedi.