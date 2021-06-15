Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Koronavirüs AB ülkelerini böyle etkiledi
Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırması, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde koronavirüs nedeniyle büyük sıkıntıların olduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan bir araştırma, salgının Avrupa’yı farklı şekillerde de vurduğunu ortaya koydu. Çıkan sonuçlar belki de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ortaya koyuyor.
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Araştırmaya göre, AB ülkelerinde neredeyse her üç kişiden biri tedavi ve aşı gibi sağlık hizmetlerine erişmek için kişisel bağlantılarını kullandı.
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BBC Türkçe’nin haberine göre, katılımcıların yüzde 6'sı ise bu hizmetlere ulaşmak için rüşvet verdiğini kabul etti.
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Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Delia Ferreira Rubio, "Bir sağlık krizi sürerken kamu hizmetlerine erişmek için kişisel bağlantıların kullanılması, rüşvet vermek kadar zarar verici olabilir" dedi.
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