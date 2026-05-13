Artık nakit geçmeyecek! Sigara satışında devrim gibi düzenleme
Türkiye'de tütünle mücadelede devrim niteliğinde bir paket yolda. AK Parti tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak yeni taslağa göre; sigara satışında nakit ödeme dönemi sona eriyor, cezalar 100 kat artıyor.
Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında hazırladığı kapsamlı koruma paketini devreye almaya hazırlanıyor. AK Parti tarafından hazırlanan yeni yasa taslağına göre, Türkiye’de sigara satış ve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirecek radikal düzenlemeler hayata geçecek.
Nakit ödeme kalkıyor, kimlik zorunluluğu geliyor
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, 18 yaş altı erişimi tamamen engellemek amacıyla sigara satışının sadece elektronik ortamda yapılması. Bu kapsamda nakit ödeme dönemi sona erecek ve işlemlerin izlenebilirliği artırılacak. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Japonya’da uygulanan "kimlik kartı ile satış" modelini Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.
Cezalar 100 kat artırılıyor
Tütün yasaklarını ihlal eden şahıs ve işletmelere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Mevcut durumda 2026 yılı itibarıyla yasaklı alanlarda tütün tüketenlere uygulanan 1.764 TL ile 5 bin TL arasındaki cezaların, yeni taslakla 100 katına kadar çıkarılması öngörülüyor. İşletmeler için ise bu rakamlar yüz binlerce lirayı bulabilecek.
2040'ta tamamen yasaklanacak
Taslakta yer alan yol haritasına göre, 1 Ocak 2040 itibarıyla tütün mamullerinin satışının tamamen sona erdirilmesi ana hedef olarak belirlendi. Bu süreçte sigara paketleri sadece kapalı dolaplarda sunulacak, reklam yasağı tek tip paket uygulamasıyla en üst seviyeye taşınacak ve özel tüketim alanları dışındaki tüm bölgelerde denetimler sıkılaştırılacak.