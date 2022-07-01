Artık yatacak yer kalmadı, sokakta sabahlıyorlar

Otel ve pansiyonlar kente akın eden güreş severlerle doldu. Otellerde yer bulamayan güreş severler, çadırlarda sabahladı. Başta cami bahçeleri olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklar adeta kamp alanına dönüştü. Hazırlıksız gelen ve yanında çadır bulunmayan vatandaşlar ise çime serdikleri kartonlar ve battaniyeler üzerinde geceyi geçirdi. Kaldırımlarda, arabaların kasalarında ve cami köşelerinde uyuyan vatandaşların görüntüleri de kameralara yansıdı.