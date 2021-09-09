Artık zorunlu! Peki işveren PCR testi yaptırmak istemeyen işçiyi işten çıkartabilecek mi?

2)İşveren test istemeyebilir mi?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelgesinde, ‘zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek’ diyor. Yani, ‘işveren zorunlu olarak isteyecek’ demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.