Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar sonucu karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları kapandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.
Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.