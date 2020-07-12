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  3. 12 Temmuz 2020 23:55

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar sonucu karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları kapandı.

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum karayolunu kapattı.

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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, karayolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak bölgeye araç girişine izin vermiyor. İş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlatıldı.

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