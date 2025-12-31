Artvin'de çığ felaketi! Arama çalışmalarından acı haber geldi

Artvin Valisi Turan Ergün, "112'ye ulaşan bir ihbar var. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde üst tarafında Erzurum'un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden bir tünel bölgesi var. Buradan bir çığ ihbarında bulunulmuş. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığını yönünde bir bilgi geldi. Bölgede 3 çoban daha varmış onlar çığ altında kalmamış, onlara ulaşıldı. Onlar şu an araçlarla kurtarıldı. Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimizi oraya yönlendirdik. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bölge 2 bin rakımlı. Yoğun kar yağışı var. Köye ulaştık ama olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. 3 çobanın haricinde bize ulaşan bir ihbar yok" dedi.