Artvin'de çığ felaketi! Arama çalışmalarından acı haber geldi
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aksu Yaylası'nda çığ düştü. Çığ altında kalan 3 çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası’nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Yaylada hayvancılık faaliyeti yürüten 3 çoban ve sürünün bir kısmı çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD koordinesinde arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Artvin Valisi Turan Ergün, "112'ye ulaşan bir ihbar var. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde üst tarafında Erzurum'un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden bir tünel bölgesi var. Buradan bir çığ ihbarında bulunulmuş. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığını yönünde bir bilgi geldi. Bölgede 3 çoban daha varmış onlar çığ altında kalmamış, onlara ulaşıldı. Onlar şu an araçlarla kurtarıldı. Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimizi oraya yönlendirdik. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bölge 2 bin rakımlı. Yoğun kar yağışı var. Köye ulaştık ama olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. 3 çobanın haricinde bize ulaşan bir ihbar yok" dedi.
Ekipler bölgeye ulaştı
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgeye ulaşan ekipler çığ altında kalmayan koyun sürüsüne ulaştı. Sürü, ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.
Çobanlardan birinin cansız bedeni bulundu
Çığ altında kaldığı değerlendirilen çobanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sonucunda çobanlardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp 2 çobana ulaşılmaya çalışılırken, bölgede etkili olan soğuk ve dondurucu hava koşulları ise ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.