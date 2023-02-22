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Artvin'de heyelan! Çok sayıda yaralı var

Artvin'de, Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışında heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsünde 4 kişi yaralandı.

Artvin'de heyelan! Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Yusufeli- Artvin yolunun 8'inci kilometresi Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışı mevkisinde, heyelan meydana geldi. 

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Artvin'de heyelan! Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Yamaçtan kopan kaya parçaları, tünel çıkışındaki yola düşmeye başladı. Bu sırada baraj inşaatında çalışanları taşıyan servis minibüsüne, kaya parçaları isabet etti. 

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Artvin'de heyelan! Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Ön kısma düşüp, aracın içine de giren kaya parçaları nedeniyle 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Artvin'de heyelan! Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ekipler ise iş makineleriyle yolu temizledi. 

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