Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu ve tehlike devam ettiği için yol açma çalışmalarının gecikmeli olarak başlayabildiğini söyledi.