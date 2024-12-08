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Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA
Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 1

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışında gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.

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Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 2

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

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Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 3

Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü öğrenilirken, toprak altında bir araç kalıp kalmadığı ise bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

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Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim: 4

Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu ve tehlike devam ettiği için yol açma çalışmalarının gecikmeli olarak başlayabildiğini söyledi.

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