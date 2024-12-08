Artvin'de heyelan: Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışında gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.
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Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.
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Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü öğrenilirken, toprak altında bir araç kalıp kalmadığı ise bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.
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Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören tüneli mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, heyelanın 200 metrelik bir alanda etkili olduğunu ve tehlike devam ettiği için yol açma çalışmalarının gecikmeli olarak başlayabildiğini söyledi.
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