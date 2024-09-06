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Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, park halindeki 2 TIR'ın üzerine düştü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken TIR'larda hasar oluştu.

Kaynak: DHA
Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü - Resim: 1

İlçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Esenkıyı TIR Parkı’nın yakınındaki yamaçta sabah saatlerinde heyelan oldu. Dik yamaçtan kopan dev kayalar, park halindeki 2 TIR’ın üzerine düştü.

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Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü - Resim: 2

İçinde kimsenin bulunmadığı TIR’larda hasar oluştu. Heyelan sonrası park halindeki diğer araçlar, güvenli bölgeye çekildi. 

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Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü - Resim: 3

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, karayolları görevlileri kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü - Resim: 4

Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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