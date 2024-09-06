Artvin'de heyelan: Kaya parçaları 2 TIR'ın üzerine düştü
Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, park halindeki 2 TIR'ın üzerine düştü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken TIR'larda hasar oluştu.
Kaynak: DHA
İlçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Esenkıyı TIR Parkı’nın yakınındaki yamaçta sabah saatlerinde heyelan oldu. Dik yamaçtan kopan dev kayalar, park halindeki 2 TIR’ın üzerine düştü.
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İçinde kimsenin bulunmadığı TIR’larda hasar oluştu. Heyelan sonrası park halindeki diğer araçlar, güvenli bölgeye çekildi.
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Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, karayolları görevlileri kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
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Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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