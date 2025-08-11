Artvin'de heyelan paniği: Yol ulaşıma kapandı

Edinilen bilgilere göre, 2024 yılı Haziran ayında, Artvin-Yusufeli karayolu üzerindeki T-14 tünelinin üst beton korunağında meydana gelen çökme nedeniyle tünel ulaşıma kapatılmış, trafik geçici olarak tünelin etrafından sağlanan alternatif güzergaha yönlendirilmişti. Bu kez alternatif yol heyelan nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.