Artvin'de iki TIR uçuruma sürüklendi

Artvin’in Şavşat ilçesini Ardahan’a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi kazaların yaşanmasına neden oluyor. Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte meydana gelen bir TIR kazası ilginç görüntülere neden oldu.