Artvin'de iki TIR uçuruma sürüklendi
Artvin'de kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan iki TIR, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi. 100 metre sürüklenen TIR'lar 3 gün sonra kurtarıldı.
Artvin’in Şavşat ilçesini Ardahan’a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi kazaların yaşanmasına neden oluyor. Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte meydana gelen bir TIR kazası ilginç görüntülere neden oldu.
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3 GÜN SONRA KURTARILDI
Yoldan çıkan iki TIR, yaklaşık 100 metre karda sürüklendikten sonra kara saplanarak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, TIR'lar 3 gün sonra iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
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